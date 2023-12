Cameroun-Rétro : au moins 70 morts dans des éboulements et effondrements d’immeubles en 2023

Le pays a enregistré plusieurs catastrophes du genre. Les plus meurtrières de cette année ont eu lieu dans trois villes dont les deux plus grandes.

La série noire survenue au cours du second semestre de l’année a maculé le sol camerounais de sang et rempli les cœurs d’émotions. Les événements tragiques liés aux éboulements et effondrements d’immeubles à Yaoundé, Douala et Ngaoundéré ont le plus marqué l’opinion. Dans la ville de Yaoundé, au lieu-dit Nkol Etam au quartier Mbankolo, un éboulement est survenu le 08 octobre 2023 en soirée. Après une pluie diluvienne, le mûr servant de digue à un lac artificiel créé au temps des Allemands, cède. Le lac déverse tout son contenu sur les habitations installées en contre bas.

La furie des eaux, de la boue et des cailloux, détruit une vingtaine d’habitations. 28 personnes meurent, trois disparaissent et 21 s’en tirent avec des blessures. Une cinquantaine de familles est touchée. Les victimes désormais sans abri sont logées à la maison du parti de Nkomkana dans la commune de Yaoundé 2è. Certaines y vivent dans la précarité et dépendent des dons. Alors qu’une partie de l’opinion pointe du doigt la tolérance excessive de l’administration, l’autre partie invoque le non-respect des règles d’urbanisme et la négligence des habitants.

Le drame de Mbankolo survient plus de deux mois après ceux de Douala et de Ngaoundéré. Tandis qu’à Yaoundé l’éboulement a tué près de 30 personnes, dans les deux autres villes, l’effondrement d’immeubles est à l’origine de la mort de plus de 40 personnes.

En effet, dans la nuit du 22 au 23 juillet 2023 au lieu-dit Mobil Guinness, quartier Ndongbong dans l’arrondissement de Douala 5è, un immeuble de quatre étages s’effondre sur un bâtiment résidentiel. Au moins 37 personnes perdent la vie. Une vingtaine d’autres personnes sont blessées. Les témoignages soutiennent que l’immeuble présentait des signes de défaillance, des fissures en particulier. Le gouvernement révèle qu’aucun permis de bâtir n’a été délivré au profit de cette bâtisse.

24 heures plus tard, le 24 juillet 2023, un autre immeuble R+4 s’effondre au quartier Baladji dans la ville de Ngaoundéré en matinée. Une dame âgée de 45 ans et ses trois enfants âgés de deux, 11 et 13 ans, s’en vont pour l’éternité.

Par ailleurs, d’autres drames de même nature mais de moindre ampleur ont eu lieu de part et d’autre dans le pays, surtout durant la saison pluvieuse, entre juin et novembre.