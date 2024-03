Cameroun : Robert Kona, cofondateur du PCRN exclu du parti

Le secrétaire général du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Boubakari Massardine a notifié la décision au ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji.

La crise qui oppose le fondateur et ex-président du PCRN, Robert Kona et Cabral Libii, l’actuel président, conduit à l’exclusion définitive de Robert Kona du parti. Dans une correspondance adressée au ministre Paul Atanga Nji, le secrétaire général Boubakari Massardine transmet la copie de la décision excluant Robert Kona du parti. Ladite décision a été prise le 25 mars 2024 par la commission de discipline du Bureau politique national siégeant en conseil de discipline élargi et signé de tous les membres.

Le 21 mars dernier, la commission de discipline a prononcé les premières sanctions contre Robert Kona. L’instance a ordonné « la suspension des fonctions du camarade Kona Robert au sein du Bureau politique national ». Elle a donné « interdiction formelle au Camarade Kona Robert d’agir au nom du Parti camerounais pour la réconciliation nationale de quelque manière ou de quelque titre que ce soit ». La commission lui a aussi infligé « une sanction de blâme ».

Le Bureau politique du PCRN décide de son exclusion définitive au moment où ce cofondateur du parti se battait pour récupérer la présidence de la formation politique. Il aura tenté de démontrer à travers des conférences de presse, les correspondances et autres sorties, que le congrès de Guidiguis ayant porté Cabral Libii à la tête du parti, ainsi que les résolutions de cette assise n’étaient pas conformes aux règles du parti. Pour lui, Cabral Libii n’est pas président du PCRN. La crise qui s’en est suivie a conduit à l’annulation de convention du parti prévue en décembre 2023 à Kribi dans le sillage des préparatifs de l’élection présidentielle d’octobre 2025.