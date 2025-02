Cameroun : saisie de plus de 3000 litres de carburant sur l’axe Yaoundé-Kribi

L’opération a eu du 14 au 16 février 2025 par la brigade nationale de la lutte contre la fraude aux produits pétroliers. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la brigade nationale de la lutte contre la fraude aux produits pétroliers en collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, a saisi 3020 litres de carburant de contrebande sur l’axe Yaoundé-Kribi. Les forces de l’ordre ont notamment intercepté un camion dans une station-service qui stockait illégalement du carburant dans des cubitainers, entraînant la mise sous scellés de l’établissement. Le butin comprend 2900 litres de gasoil et 120 litres de super. Cette opération de contrôle a eu lieu du 14 au 16 février 2025.

En août 2024, Gaston Eloundou Essomba disait dans un communiqué à la suite d’une autre saisie : « Les conséquences de la fraude sur les produits pétroliers sont multiples. Non seulement elle affecte les revenus de l’État, mais elle compromet également la sécurité énergétique du pays et peut avoir des répercussions sur la santé publique. En effet, les produits pétroliers de contrebande ne respectent pas les normes de qualité, ce qui peut entraîner des accidents et des dommages environnementaux ».