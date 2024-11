Cameroun : six morts dans un accident à Nkol Ebaï

Le drame s’est produit sur l’axe Yaoundé-Bafoussam dans la journée du mercredi 27 novembre 2024.

Six personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu le 27 novembre à Nkol Ebaï, à quelques kilomètres du pont d’Ebebda sur le fleuve Sanaga. Un camion et un bus appartenant à la compagnie de transport interurbain Leader Voyage, sont entrés en collision et le choc n’a pas épargné les six principales victimes. L’on note aussi de nombreux blessés conduits dans des formations sanitaires proches du lieu de l’accident, en particulier à l’hôpital de district d’Obala et à l’hôpital central de Yaoundé.

Les premières informations issues des témoignages font état de ce que l’un des chauffeurs a perdu le contrôle de son véhicule. Les autorités ont ouvert une enquête pour établir les causes de l’accident après que les premiers secours d’urgence ont été apportés aux blessés.

La tragédie vient alourdir le nombre de décès liés aux accidents de la circulation au Cameroun. En plus des six morts, l’on a enregistré le 25 novembre dernier, trois morts dont le premier adjoint au maire de Mfou, Joseph Marien Zambo Belinga, dans un accident de la circulation survenu sur l’autoroute Yaoundé-Nsimalen.