Cameroun : un inspecteur en service à la Délégation Régionale du Commerce suspendu de ses fonctions

Il s’agit de Franck Seth Mvoandji, Inspecteur des Prix, Poids et Mesures.

Luc Magloire Mbarga Atangana a signé une décision le 26 septembre 2024 portant suspension de fonctions de Franck Seth Mvoandji, Inspecteur des Prix, Poids et Mesures en service à la Délégation Régionale du Commerce du Littoral.

L’article 1er de cette décision de suspension souligne qu’en application des dispositions des articles 108 et 109 du Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 susvisé, « Monsieur MVOANDJI Franck Seth, Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures (Matricule 785883-A) en service à la Délégation Régionale du Commerce du Littoral est, à compter de la date de signature de la présente décision, suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre (04) mois, pour manquements graves aux obligations professionnelles et comportement contraire à l’éthique et à la déontologie professionnelle ».

Il est dit dans le second article que, pendant la durée de sa suspension, l’intéressé cessera de se présenter à son lieu de service et ne percevra aucune solde ni accessoire de solde, à l’exception de la totalité des allocations familiales, le cas échéant.

Le ministre du Commerce précise dans son communiqué que, « le Directeur des Affaires Générales et le Délégué Régional du Commerce du Littoral sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application de la présente décision qui sera communiquée et publiée partout où besoin sera ».