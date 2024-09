Cameroun : un plan de redressement en vue à ENEO

L’annonce du recrutement d’un bureau d’étude chargé de réaliser un diagnostic général et un plan de redressement interne a été publiée ce 6 juin 2024.

Le coordonnateur du programme de réformes du secteur de l’électricité au Cameroun, Serge Ihongolok Elong a signé le 04 septembre un appel à manifestation pour le recrutement d’un bureau d’étude pour la réalisation d’un diagnostic et un plan de redressement interne à la société Energy of Cameroon (ENEO), l’opérateur majeur en charge du secteur de l’électricité au Cameroun.

En effet, le bureau que recherche le maître d’ouvrage délégué doit analyser la situation technique, commerciale, opérationnelle, informatique, financière, organisationnelle et managériale de la société et comparer avec celle du contrat entre Actis et la République du Cameroun.

Aussi, le consultant devra élaborer un plan de redressement interne à la société, comprenant les actions prioritaires à mettre en œuvre, les indicateurs de performance, la situation de référence des indicateurs et les valeurs cibles annuelles pour assurer le suivi et l’évaluation, les coûts estimatifs, les sources de financement, les délais et les risques associés.

Par ailleurs, élaborer un cahier de charges pour chaque action clé du plan de redressement. Le bureau retenu va aussi proposer un mécanisme indépendant de la mise en œuvre de ces actions par le comité de gestion de la société.

Cette annonce arrive alors que, l’État camerounais a finalement décidé de racheter les 51 % des parts détenues par le fonds d’investissement britannique Actis dans Eneo.

Selon une correspondance du secrétaire général de la Présidence de la République (SGPR) adressée à son homologue des services du Premier ministre (SGPM), Paul Biya a ordonné la mise sur pied d’un comité interministériel chargé de piloter le processus de rachat.