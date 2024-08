Cameroun : un présumé escroc présenté à la presse

Le mis en cause est entre les mains des autorités qui l’ont présenté aux professionnels de médias ce lundi 19 août 2024.

L’identité dissimulée derrière le titre de ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth a été dévoilée. Achille Abeng Abessolo, 44 ans, qui se faisait passer pour le membre du gouvernement en vue d’escroquer les citoyens a été interpellé. Le repris de justice, caché derrière ses terminaux mobiles passait par les réseaux sociaux, en particulier la messagerie WhatsApp pour atteindre ses cibles.

Les autorités l’ont interpellé et présenté à la presse. Il sera par la suite remis à la justice pour répondre de ses actes. Il est reproché au mis en cause les faits d’escroquerie, d’usurpation d’identité, d’usurpation de titre. Il risque les peines prévues aux articles 216, 219 et 318 du code pénal relatifs à l’usurpation d’identité, usurpation de titre, atteinte à la fortune d’autrui par l’escroquerie.