Cameroun : une campagne de distribution de 17 millions de moustiquaires s’annonce

La 5è campagne de distribution gratuite des moustiquaires débutera en juin 2025 et se déroulera dans les 10 régions du Cameroun.

A compter du mois de juin prochain, une campagne de distribution des Moustiquaires imprégnées d’insecticides à large durée d’action (Milda) sera en cours sur l’ensemble du territoire camerounais. Au total, 17 millions de moustiquaires seront distribués aux ménages en deux phases. La première débutera au mois de juin. Elle couvrira les régions de l’Adamaoua, de l’Est, de l’Extrême-Nord, du Littoral, de l’Ouest et du Sud. La deuxième phase suivra selon les précisions que le ministère de la Santé fournira.

Le département ministériel a choisi de mener cette campagne en suivant deux stratégies pour toucher les ménages. La stratégie de porte à porte d’une part et la stratégie de Hit and run d’autre part. Avant de parvenir à la distribution proprement dite, il sera question au préalable de déterminer le nombre de ménages bénéficiaires. A cet effet, une équipe constituée d’un agent de dénombrement et d’un agent de distribution ira vers les ménages pour effectuer le décompte des membres. Au terme des dénombrements, deux membres du même ménage recevront une moustiquaire. Et un ménage ne peut recevoir plus de quatre moustiquaires.

Une campagne de communication précédera la campagne de distribution. Un atelier d’élaboration des messages, outils et supports de communication en prélude à la distribution gratuite de ces moustiquaires a eu lieu du 26 au 29 mars 2025 à Ebolowa dans la région du Sud. Dans les prochains jours, le ministère de la Santé publique lancera la campagne de communication relative à cette distribution. Elle permettra d’éduquer les masses sur la bonne utilisation de la Milda. Les moustiquaires aident la population camerounaise à prévenir le paludisme en se mettant à l’abri des moustiques dont la piqûre transmet les gènes de la maladie.