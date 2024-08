Cameroun : une portion de route Bonepoupa-Yabassi s’effondre après livraison du chantier  

L’incident s’est produit aux premières heures de la matinée du 14 août 2024 causant l’impossibilité de circuler sur un côté de la route.

La route Bonepoupa-Yabassi nouvellement construite s’effondre sur une distance de près de 100 mètres. Dans sa chute, elle entraine un véhicule pick-up dont le chauffeur, au terme de l’incident, réussit à sortir indemne. En dehors de l’impossibilité de circuler dans un sens de la route et du véhicule entraîné, l’éboulement n’a pas causé de perte en vie humaine. Les autorités administratives ont effectué une descente sur les lieux. Le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a effectué le déplacement à l’effet de constater les dégâts et de prendre les mesures qui s’imposent. L’autorité administrative avec l’appuie des personnels du ministère des Travaux publics coordonne les travaux dans le but de permettre aux petits véhicules de circuler du côté de la chaussée non touché par l’éboulement.

Le préfet du Nkam a pris un arrêté suspendant la circulation de tous les véhicules ou engins pesant plus de 3,5 tonnes sur le trajet carrefour Bonepoupa-Yabassi. Selon l’autorité, cette suspension prendra fin dès le rétablissement de la circulation routière.

La portion de route endommagée fait partie du deuxième lot, long de 50km, du projet de construction de la route Douala-Yabassi. L’entreprise BUNS a réalisé les travaux pour un coût de 39 milliards de francs CFA. Après l’incident, les questions qui se posent concernent la qualité du matériel utilisé par la société dans la réalisation de travaux. Les populations et les autorités locales veulent comprendre les causes de cet effondrement survenu juste quelque temps après la livraison du chantier. Construite pour faciliter le déplacement et les échanges entre la ville de Douala et celle de Yabassi dans le département du Nkam, cette route se présente comme une voie de communication destinée à booster le développement dans la région du Littoral.