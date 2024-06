Cameroun : une usine de remballage du riz avarié démantelée à Yaoundé

Cette information a été diffusée par la cellule de communication du ministère du Commerce.

En collaboration avec les services d’enquête de la gendarmerie du SED, les équipes de la délégation régionale du Commerce du Centre ont démantelé une usine de réensachage de riz avarié de la société 𝗗𝗮𝗻𝘆 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮𝗹 à Yaoundé, quartier Ahala. Suite aux instructions du Ministre du Commerce, 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, l’usine a été scellée et les stocks de riz ont été saisis.

Le Ministre a ordonné la poursuite des saisies dans les entrepôts et boutiques ayant reçu ce riz non conforme. 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮 appelle les populations à éviter d’acheter ce riz impropre à la consommation et à informer les équipes de contrôle sur le terrain ou à contacter le 1502 pour signaler toute présence de ce riz avarié sur le marché.

Depuis quelques années, la lutte contre la contrefaçon et la contrebande est une préoccupation pour le ministère du Commerce. En 2023, plusieurs opérations similaires ont été menées avec succès. On se souvient de la saisie massive de boissons alcoolisées contrefaites à Bafoussam, fabriquées dans des conditions d’hygiène déplorables. Dans la même ville, une usine clandestine de fabrication de faux vins et spiritueux a été démantelée en janvier 2023. La même année, une usine de fabrication de faux miel a été démantelée dans la région de l’Ouest.

Aussi, plus de 14 000 litres de carburant illicite ont été confisqués dans la région de l’Est. En décembre 2022, 680 litres de formol de contrebande ont été saisis à Ekok, dans la région du Sud-Ouest. Et en novembre 2022, des médicaments contrefaits d’une valeur estimée à 117 millions FCFA ont été brûlés à Bertoua.