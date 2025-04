Cameroun-UY2 : 22 auditeurs du Programme de gestion de la politique économique reçoivent leurs diplômes

Des étudiants arrivés en fin de cycle Master en Gestion de la politique économique et en Data ont reçu leurs parchemins au cours d’une cérémonie présidée par le recteur de l’Université de Yaoundé II, le Pr Richard Laurent Omgba.

L’Université de Yaoundé II a célébré ce 29 avril 2025 au campus principal à Soa, l’excellence académique de 22 lauréats des masters du Programme de formation en gestion de la politique économique. 16 étudiants de la 21è promotion du Master et gestion de la politique économique (GPE21) et six autres de la toute première promotion du Master Data (Data 1) ont reçu leurs diplômes de fin de formation au cours d’une cérémonie colorée à la salle des actes. Ils ont eu comme bonus, un cours magistral du recteur émérite des universités de Yaoundé II et de Douala, le Pr Bruno Bekolo Egbe, sur la gestion de la dette. Pour les deux masters du programme, les lauréats ont affiché des performances remarquables avec des moyennes allant de 14,54 à 11,87 en Data 1 et de 15,90 à 12,87 en GPE21.

Issus des administrations publiques, des Organisations non gouvernementales ou des institutions financières, les auditeurs ont suivi une formation intense de quatre semestres en Data et de deux semestres en GPE. La formation certifiante se fait dans des spécialités comme la gestion de la dette, l’analyse statistique et économique, le management stratégique. Depuis mars 2024, ils ont reçu des dizaines d’heures d’enseignements par semaine suivies de la préparation et de la soutenance de leurs mémoires. Devant des jurys composés d’enseignants chercheurs, d’experts et de praticiens, ils ont défendu des travaux ancrés dans les réalités économiques du Cameroun et de la sous-région.

A présent, « Malgré quelques difficultés rencontrées, nous allons redoubler d’efforts dans l’analyse des politiques économiques ; nous allons mettre en pratique les connaissances que nous avons acquises qui sont des connaissances innovantes, des connaissances nouvelles », a déclaré Eric Joël Ngounou, major de la première promotion Data. « C’était une formation complémentaire qui nous a doté de compétences nouvelles et au sortir de laquelle nous serons capables de relever les défis concernant les politiques économiques. C’est une grande joie qui m’anime après avoir terminé la formation, ce diplôme est une consécration pour moi », a déclaré Yvana Tadeck de la 21è promotion GPE.

Des lauréats envoyés en mission

A ces 22 lauréats, le recteur de l’université de Yaoundé II, Richard Laurent Omgba a adressé des félicitations avant de formuler des recommandations. « L’université de Yaoundé II par ma voix vous recommande d’incarner cette exigence d’excellence dans vos administrations respectives où vous jouerez désormais le rôle d’ambassadeur du Programme de formation en politique économique ». Il leur recommande de manière particulière de prendre pour modèle leur marraine, Mme Paule Assoumou Koki, directrice générale de l’Autorité aéronautique du Cameroun « qui a su, dans le paysage entrepreneurial camerounais s’imposer en management apaisée et performante ».

Pour sa part, dans un message vidéo, Mme Paule Asoumou Koki en se basant sur le nom du baptême « Résilience » et la devise de la cuvée 2025 (« une génération prête à influencer le futur »), a envoyé un message aux lauréats sous le triptyque compétence, résilience, performance. « Vous venez d’acquérir des compétences, vous décidez de devenir résilients. Vous serez certainement performants et vous allez réunir cet ensemble d’éléments pour influencer le futur en tant qu’acteurs publics » en créant des valeurs publiques.

Créé depuis plus de 20 ans par la Banque mondiale et le gouvernement camerounais, le Programme GPE est un programme d’excellence dirigé par le Pr Viviane Madeleine Ondoua Biwole depuis octobre 2024. Elle a confié à l’assistance que ces résultats participent de l’attractivité et de la visibilité du Programme dont elle a reçu mission de la part du recteur. Il a déjà formé de nombreux Camerounais qui sont aujourd’hui à la tête de grandes institutions du Cameroun. D’autres sont des grands leaders au niveau de la sous-région.

Aux nouveaux lauréats, la directrice du programme a prévenu que le parchemin qu’ils reçoivent n’est pas un aboutissement. « Il est un passeport pour des batailles plus grandes, plus exaltantes. Revenez nous raconter des belles histoires, de belles victoires managériales et économiques que vous aurez remportées grâce aux armes que le programme nous aura aidé à forger », a-t-elle recommandé.