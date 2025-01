Cameroun : vie et mort de David Abouem A Tchoyi, ancien secrétaire général de la présidence

Le membre de la Commission Musonge et ancien membre du gouvernement a rendu l’âme le 15 janvier 2025 des suites d’un arrêt cardiaque à Yaoundé.

L’intervalle de sa vie s’est ouvert le 15 janvier 1944. Il se referme le 15 janvier 2025. David Abouem A Tchoyi est mort. La nouvelle se répand depuis mercredi dernier. Un arrêt cardiaque a fauché le membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, appelé Commission Musonge. Il aura œuvré dans cette instance créée le 23 janvier 2017 par décret présidentiel comme pionnier depuis sa nomination le 15 mars de la même année.

Il aura participé au Grand Dialogue National tenu du 29 septembre au 04 octobre 2019 au Palais des congrès de Yaoundé. Voix très écoutée au Cameroun, il a su donner son point de vue au sein de la Commission décentralisation et développement local dont il a été vice-président. En louant l’idée de convoquer ces assises qu’a eu le chef de l’Etat, il a déploré la non-participation des certains fils et filles du Cameroun aux échanges. Ses services pour le Cameroun ne se limitent pas qu’à ses œuvres en faveur de la paix et de la réconciliation.

David Abouem A Tchoyi maitrisait le système gouvernant pour avoir tenu de hautes fonctions au sein du pouvoir exécutif. Il a servi dans le gouvernement de la République pendant plusieurs années. Il a en effet occupé les fonctions de ministre secrétaire général des services du Premier ministre, de ministre secrétaire général de la présidence de la République. En étant l’un des plus proches collaborateurs du Premier ministre et du chef de l’Etat, il a été au contact des grands dossiers brûlants de la République durant son parcours. Dossiers qu’il a participé à traiter avec efficacité.

Avant d’être appelé à ces hautes fonctions au sein de l’appareil d’Etat, l’administrateur civil formé à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature a été ministre de l’Enseignement supérieur. Il a aussi été à la tête du département ministériel chargé de la Recherche scientifique. Dans le gouvernement, il a commencé par occuper des responsabilités au ministère de l’Administration territoriale.

Son entrée au gouvernement vient après des états de services remarquables à la tête des provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Son implication à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient sans doute de sa maîtrise des particularités géographiques et culturelles de ces deux régions aujourd’hui en crise. Originaire du Mbam et Inoubou, le fils du Cameroun s’en va pour l’éternité.