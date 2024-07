Cameroun-VIH/SIDA : le gouvernement lance une nouvelle stratégie de lutte

Le Ministre de la Santé Publique, Dr. Manaouda Malachie, a donné ce mardi 09 juillet 2024 un point de presse pour le lancement du plan de transition de l’algorithme de dépistage du VIH à trois tests au Cameroun.

Améliorer la précision et l’efficacité du dépistage au Cameroun. Cet objectif a été énoncé lors du point de presse donné par le Dr Manaouda Malachie à Yaoundé. Avec une prévalence du VIH de 2,7 % (EDS 2018), le Cameroun, qui met actuellement en œuvre une stratégie à deux tests, a opté pour une transition vers un algorithme de dépistage à trois tests, tel que le recommande l’Organisation Mondiale de la Santé.

Selon le Minsanté, cet algorithme exige que toute nouvelle personne déclarée VIH positive passe par trois tests réactifs consécutivement au sein des formations sanitaires et organisations communautaires. Aussi, pour mener à bien cette transition, un groupe technique de travail a été mis en place par décision N/1403 du MINSANTE du 19 mars 2024, après une étude de vérification des tests conduite au niveau du CIRCB (Centre International de Référence Chantal BIYA pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH/Sida), tel que recommandé par l’OMS.

La transition sera menée en deux phases. La première phase, prévue pour la deuxième moitié de 2024, se déroulera dans les régions du Centre, du Sud, du Littoral et de l’Ouest. Cette phase initiale de trois mois permettra une évaluation technique. Quant à la deuxième phase, en 2025, elle étendra l’algorithme à l’ensemble du territoire national, intégrant progressivement la population générale.

Dans l’optique de réaliser une transition efficace, il est prévu une feuille de route décrivant les stratégies de sensibilisation et de communication, notamment la sensibilisation des équipes de gestion sanitaire, des promoteurs de la santé communautaire, et du personnel de santé des formations sanitaires. Elle inclut également l’élaboration des notes d’information destinées au personnel du Ministère de la Santé et l’engagement des médias. Ladite feuille de route prévoit aussi les besoins de la chaîne d’approvisionnement pour la transition, le suivi et l’évaluation, ainsi que le plaidoyer.

L’objectif du Cameroun est d’atteindre les triples 95 d’ici 2030, avec une stratégie plus large de triple élimination des infections majeures (VIH, syphilis et hépatite B), en particulier chez les femmes enceintes et les populations clés.

Avec près de 39 millions de personnes vivant avec le VIH au niveau mondial, le VIH/Sida demeure un problème de santé publique et nécessite une réponse adaptée à l’évolution de la pandémie. Le Cameroun, qui compte près de 500,000 personnes vivant avec le VIH, entre dans une nouvelle ère dans sa riposte grâce au succès du programme ayant conduit à une baisse de 50% de la prévalence du VIH durant les décennies passées.