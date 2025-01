Cameroun : voici ce qui bloque le chantier du Lac municipal de Yaoundé

Le Ministre de l’habitat et du développement urbain a reçu en audience le 23 janvier 2025, une délégation de l’entreprise Elecnor.SA conduite par son Directeur Général. Selon le ministère de Célestine Ketcha Courtès, l’objet de cette rencontre était de faire le point sur les blocages empêchant la reprise des travaux supplémentaires dans le cadre du projet de valorisation touristique et économique du Lac Municipal et d’aménagement de la vallée de la Mingoa à Yaoundé.

« Lesdits travaux comprennent, entre autres, la construction d’une clôture pour enlever celle du chantier, ainsi que le renforcement de l’éclairage public », souligne le Minhdu.

Les représentants d’Elecnor ont relevé comme principal blocage l’attente de la signature des avenants aux conventions de financement, actuellement sous la houlette du MINEPAT représenté au cours de cette réunion et de la Deutsche Bank en Espagne. Il a été recommandé que les démarches soient accélérées pour une signature rapide de ces avenants.

Par ailleurs, le Ministre a prescrit un allègement des procédures au niveau de l’entreprise Elecnor, et que les équipes techniques se réunissent pour travailler ensemble, afin que les travaux démarrent le plus vite possible.

Il faut préciser que, le ministère en charge de l’Économie, avait signé le 13 septembre 2016, des conventions de financement pour 21 milliards de FCFA au bénéfice dudit projet avec la Deutsche Bank d’Espagne. Un montant de 14,5 milliards de FCFA grâce à un prêt avec la même banque devra également être mobilisé pour les travaux.