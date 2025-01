Cameroun : voici comment se fait la restructuration financière de la CDC

Une communication du ministère des finances renseigne sur le sujet.

En quatre ans, c’est-à-dire, de mai 2018 à décembre 2022, la Cameroon Development Corporation (CDC) a cumulé une dette globale d’environ 81,7 milliards de FCFA. Dans le détail, ce montant résulte de 31 milliards de FCFA de dette fiscale, de 24 milliards de FCFA réclamés par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) et 35,4 milliards de FCFA de dette salariale.

Une situation qui, en 2022, amène la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublics (CTR) à classer la CDC parmi les entreprises publiques dont le risque d’endettement est « très élevé ».

Dans le cadre de la restructuration financière de la Cameroon Development Corporation (CDC), l’État, par le biais d’un accord de rachat et de règlement, a repris et transféré à deux banques commerciales, à savoir Société Générale et Banque Atlantique Cameroun la dette de la CDC s’élevant à 59,8 milliards de FCFA, dont 35,4 milliards de FCFA de dette salariale et 24,1 milliards de FCFA de cotisations sociales.

Conformément au plan de remboursement prévu dans l’accord, la première partie de la dette salariale, soit 20 milliards de FCFA, a été effectivement mobilisée et versée aux salariés en 2024. Quant aux 15 milliards restants, ils seront versés en 2025. La dette fiscale, qui s’élève à 31,8 milliards de FCFA, a été reprise et incorporée au capital de la CDC.

« Les employés de cette structure sont venus dire merci au Chef de l’Etat à travers Le Ministre des Finances, Louis Paul Motaze en visite de travail dans la Région du Sud-Ouest à la faveur du lancement officiel du budget 2025 de l’Etat », souligne le ministère des Finances.