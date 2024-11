Cameroun : voici le chronogramme de la saison sportive 2024-2025

La Fédération camerounaise de football vient de rendre publique cette programmation.

Le chronogramme des activités de la saison sportive 2024-2025 est contenu dans un tableau publié par la Fecafoot. Le document présente au public les dates de début, la période de trêve et les dates de fin des différentes compétitions de football. L’on retient que la saison sportive a débuté le 17 juillet 2024 et s’achève le 15 juillet 2025. La première période d’enregistrement des championnats amateurs et professionnels masculins et féminins s’étendait du 17 juillet 2024 au 04 octobre 2024. La deuxième période d’enregistrement des championnats amateurs masculins et féminins va du 05 octobre 2024 au 17 avril 2025. La deuxième période d’enregistrement des championnats professionnels masculins et féminins ira du 02 au 31 janvier 2025. L’ensemble des détails est à lire dans le chronogramme de la saison sportive 2024-2025 publié par la Fecafoot.