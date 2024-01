Cameroun : voici les priorités du budget 2024

Louis Paul Motaze, ministre camerounais des Finances a lancé le budget pour le compte de l’exercice 2024 le 16 janvier année courante à Maroua.

Louis Paul Motaze a souligné que cette loi de Finances promulguée le 19 décembre 2023 est exécutoire depuis le 1er janvier 2024. Il affirme qu’elle s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la politique de développement économique, social et culturel de la Nation sous-tendue par la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30). En outre, ajoute-t-il, elle vise la réalisation du plan de relance économique post COVID-19, ainsi que du Programme économique et financier conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI).

Il a par ailleurs souligné que l’enveloppe globale de la loi de finances de l’exercice 2024 est de 6 740,1 milliards contre 6 726,9 milliards de Fcfa en 2023, soit une augmentation de 13,2 milliards en valeur absolue et 0,2% en valeur relative. Un budget dont le principal objectif est, selon lui, de soutenir la mise en œuvre de l’ensemble des politiques publiques, et faire face aux contraintes de l’heure.

Selon la CRTV, l’action du gouvernement obéit à certaines grandes lignes : l’amélioration de la compétitivité et de la productivité de l’économie, la lutte contre l’inflation, la préservation des couches sociales contre la vie chère, l’assainissement du milieu urbain, le renforcement de l’hygiène et de la salubrité publiques et la prise en charge des couches sociales vulnérables.

Aussi, le renforcement du processus de désarmement-démobilisation-réintégration, puis l’accélération de la reconstruction des Régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord; la densification de la mise en œuvre de la décentralisation afin de donner aux Collectivités Territoriales Décentralisées, les moyens d’apporter une contribution déterminante à la relance de notre économie; la finalisation ou le démarrage des projets routiers et autoroutiers sélectionnés en vue de faciliter la mobilité des personnes et des biens et la mise en service des différents barrages hydroélectriques en vue d’accroître les capacités énergétiques de notre pays.