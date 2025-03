Cameroun vs Eswatini et Libye : voici la liste des Lions convoqués par Marc Brys

Le sélectionneur des Lions indomptables a rendu publique la liste des joueurs convoqués pour disputer les matchs des 19 et 25 mars 2025.

Pour la 5è et la 6è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Lions indomptables du Cameroun seront face à la sélection d’Eswatini le 19 mars. Le 25 mars, ils disputeront un autre match contre la Libye. En vue des deux rencontres, le coach Marc Brys mise sur quatre gardiens : Simon Ngapandouetnbu, Simon Omossola, André Onana et devis Epasy.

A la défense, le technicien belge a convoqué Chistopher Wooh, Jackson Tchatchoua, Joyskim Dawa, Nouhou Tolo, Michael Ngadeu-Ngadjui, Guy Marcelin Kilama, Faï Collins et Flavien Boyomo.

Marc Brys a fait appel à six milieux de terrain à savoir : Franck Zambo Anguissa, Carlos Bakleba, James Eto’o, Martin Hongla, Yvan Neyou, Willity Younoussa.

Par ailleurs, Chistian Bassogog, Bryan Mbeumo, Nicolas Brice Moumi Ngamaleu, Franck Magri, Vincent Aboubakar, Nathan N’Goumou Minpole, Dany Namaso et Ignatius Ganago sont appelés à l’attaque.

De cette liste de l’entraineur sélectionneur, deux nouveaux apparaissent : Nathan N’Goumou, attaquant de Borussia Mönchengladbach et Danny Namaso, avant-centre de FC Porto. Outre ces nouveaux qui signent leur entrée dans la tanière des Lions, Joykim Dawa, Ignatius Ganago et le portier Devis Epassy sont de retour, tandis que le célèbre gardien Fabrice Ondoua est absent de la liste. Georges Kévin Nkoudou est absent pour cause de blessure.