CAN 2023: André Onana arrivera à quelques heures du premier match des Lions; l’histoire se répète

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur arrive à la veille d’une rencontre que livre le Cameroun..C’est une histoire qui est comptée par le chroniqueur sportif Mahopp Emmanuel Robert.

À l’époque où les matchs internationaux africains n’étaient pas en harmonie avec les calendriers des championnats européens, il arrivait à certains joueurs convoqués en équipe nationale d’être présents au Cameroun le jour du match , l’ambassadeur Roger Milla, les frères Biyik ( Oman et Kana ) , Njo Léa , Thomas N’Kono, Joseph Antoine Bell , Alphonse Tchami , Géremi Ndjitap… pour ne citer que ces quelques exemples , la liste étant évidemment loin d’être exhaustive.

Heureusement que pour les Africains, les fenêtres unique ou double de l’instance faîtière du football mondial sont désormais en phase avec toutes les confédérations.

Au sommet de sa gloire , le meilleur gardien Africain du siècle dernier Joseph Antoine Bell était à cheval entre le club de Marseille dont il était le capitaine et les Lions Indomptables du Cameroun en pleine phase finale de CAN au Maroc en 1988 avec in fine le deuxième sacre continental des Rois de la Forêt.

Ça été également le cas pour l’actuel Président de la Fécafoot Samuel Eto’o qui disputait la coupe des Confédérations en 2003 entre le pays du Général de Gaulle et celui de Julio Iglesias , n’eut été le brusque trépas de Marc Vivien Foé que les Lions Indomptables se seraient hissés au sommet de l’Olympe mondial.

En faisant de la ville de Manchester son pied-à-terre footballistique contre 58 ,5 millions d’euros pour 5 saisons , Andre Onana n’était plus international camerounais. Les autorités camerounaises conscientes de sa plus-value en équipe nationale firent tout pour le remettre en selle. (Sa prestation xxxl contre le Burundi à Garoua leur a donné plus que raison ).

D’où vient-il qu’en l’état actuel des choses une poignée de personnes voient d’un mauvais oeil l’arrivée tardive de André Onana dans la tanière délocalisée dans un premier temps en Arabie Saoudite puis en terre Ivoirienne ce d’autant plus qu’il y sera avant le début de la première rencontre des Lions Indomptables ?

Les propriétaires de Manchester United et les autorités camerounaises savent mieux que quiconque l’importance de l’ambidextre et l’excellent portier Andre Onana sur et en dehors du grand rectangle vert.