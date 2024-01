CAN 2024 : des spectateurs en colère à cause de la rareté des tickets

De nombreux Camerounais et autres supporters des Lions indomptables se plaignent de la rareté des tickets d’accès aux stades.

A quelques heures du coup d’envoi de la rencontre opposants les Lions indomptables au Sily national de Guinée (1-1) hier, les supporters camerounais étaient encore à la recherche des tickets d’accès au stade. Si l’on en croit les vidéos amateurs relayés par d’autres supports médiatiques, des supporters manifestaient leur colère dans certains points de vente de billets. Pour cause, ayant parcouru plusieurs espaces de vente, ils n’ont pas pu se procurer le ticket. Conséquence, ils n’ont pas eu la possibilité d’entrer au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro qui abritait la rencontre.

Dans l’une des vidéos, l’on aperçoit deux hommes parlant en marchant dans tous les sens. Ils demandent les billets. « On nous a dit que les tickets c’est ici à la sous-préfecture. On vient on n’a pas les tickets. Où sont les tickets, on veut payer les tickets. C’est une honte », lance l’un d’eux.

Autour des deux hommes, l’on aperçoit d’autres personnes tenant le drapeau du Cameroun ou arborant le maillot de la sélection nationale. Ils dénoncent les manœuvres des vendeurs de tickets qui selon eux, empêchent des supporters d’entrer en possession des billets.

Contactée, Rolande, une camerounaise résidant à Abidjan et ayant fait le déplacement de Yamoussoukro, confirme la rareté des tickets en général. « Les billets sont bien rares ici. On les retrouve plus entre les mains des revendeurs. Ces derniers nous les revendent bien chers encore ». De sources médiatiques, lors du match d’ouverture le 13 janvier dernier, moins de 40 spectateurs ont occupé les gradins dans un stade Alassane Ouattara d’Ebimpe, d’une capacité de 60 000 places. Parmi les causes, l’on cite la rareté des tickets, la plupart ayant été achetée par des revendeurs qui les proposent à un prix élevé.