Caravane du Ngondo 2024 : Globeleq Cameroun résolut à soutenir la culture

Le producteur indépendant d’électricité au pays s’est illustré par la plus belle des manières en étant le sponsor majeur du concours de tir à la corde lors l’édition 2024 de la caravane du Ngondo au Palais Royal du canton Bakoko-Wouri.

« Tirons notre culture vers le haut ». Ainsi se décline le leitmotiv de Globeleq Cameroun lors de cette tournée de l’assemblée traditionnelle des chefs Sawa. L’arrêt majeur le dimanche 17 novembre 2024 à la cour royale de la chefferie supérieure du canton Bakoko-Wouri a tenu tout un peuple en haleine autour d’une des disciplines phares du Ngondo qu’a choisi d’encourager Globeleq Cameroun, à savoir le tir à la corde. Le clou des festivités entamés le 14 novembre dernier se déroule sous l’œil vigilant de Sa Majesté Érick Jamil Songuè, King Bakoko-Wouri ; du président en exercice du Ngondo Sa Majesté Paul Milord Mbappé Bwanga et de plusieurs autres chefs traditionnels de cantons membres du Ngondo. Dialogue aussi avec d’autres cultures avec les invités le roi des Baka et le sultan-roi des Bamoun, Sa Majesté Mouhamad Nabil Mforifoum Mbombo Njoya

« Les règles du jeu sont simples. Vous vous placez en fonction des dispositions. On n’enroule pas la corde et on se place à une certaine distance de son suivant. Tant que vous ne traversez pas la ligne centrale vous n’avez pas encore perdu. Mais dès lors que vous la traversez, même si la durée n’est pas atteinte, vous êtes déclaré perdants », décrit Manfred Malongo, président de la commission tir à la corde du Ngondo. Les règles du jeu fixés aux dix athlètes constitués en équipes de cinq, la finale directe peut se disputer. Plus enclin à battre leurs adversaires du jour en maillot vert, l’Équipe 1 en maillot orange est pris dans son propre piège face à des adversaires dopés d’un mental de vainqueur que décline ici leur leader. Ils arrivent à vaincre en 1’30” le groupe du capitaine Gérard Éyoum. « C’était vraiment merveilleux pour nous. On ne pensait pas gagner parce que ces gars nous ont vraiment intimidés avec leurs corpulences. On leur a fait comprendre que le muscle ne fait pas la force. Nous, on a les os durs. On les a sentis très légers. Je remercie Globeleq pour le geste qu’ils nous ont fait », fait savoir Kevin Kamdem Kawo, capitaine de l’Équipe 2 (maillot vert). Comme récompenses, Globeleq Cameroun remet à l’équipe vainqueure un trophée de gagnant + un bon d’achat d’une valeur de 100 000FCFA dans les magasins Carrefour. Quant aux perdants, ils obtiennent un trophée de participation + un bon d’achat d’une valeur de 75000FCFA dans les magasins Carrefour.

Globeleq Cameroun croit encore aux valeurs culturelles de nos communautés en voulant la « tirer vers le haut », et ses pratiquants. « C’est déjà un réel plaisir une fois de plus de se rapprocher du canton Bakoko-Wouri que nous sommes à leurs côtés depuis 2019. Globeleq à travers sa centrale Dpdc implantée dans ce canton depuis 2009. Et à chaque fois que le canton nous a sollicités, on n’a jamais hésité à venir et à encourager la culture. Ce fut un plaisir, pour nous de soutenir le tir à la corde comme on l’a fait par le passé en soutenant la lutte traditionnelle », fait savoir Paul Mbappé Éyobo, chef de cadre à la Centrale thermique de Dibamba.

Concernant le tournoi général de tir à la corde du Ngondo 2024 « à la fin, on retient les deux premières équipes de chaque poule. Puis il y a les demi-finales croisées et la troisième place. Maintenant, les qualifiés de la finale sont attendus le 1er décembre aux berges du Wouri », explique Manfred Malongo, président de la commission tir à la corde du Ngondo.