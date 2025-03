Cemac : Baltasar Engonga Edjo’o est au Cameroun

Après avoir présenté ses lettres de créances le 1er décembre 2024 au Président de la République S.E Paul Biya, il était question pour le diplomate gabonais de prendre contact avec le Ministre des Finances du Cameroun. Selon le Minfi, les deux personnalités ont discuté de l’ensemble des projets intégrateurs qui concernent les deux pays frères, notamment dans le secteur des infrastructures, celui des routes, le secteur culturel mais aussi économique. Une visite de courtoisie qui s’inscrit dans le renforcement des relations entre Yaoundé et Libreville. Le Président de la Cemac quant à lui est venu partager avec le Minfi, l’évolution des dernières activités de la commission et des institutions communautaires, ainsi que les difficultés rencontrées. Spécifiquement, les questions d’intégration régionale ont intéressé les deux hommes. Cette visite intervient quelques mois, après que, l’institution communautaire a annoncé l’adoption d’une stratégie régionale de la commande publique et d’une directive sur les Partenariats publics-privés (PPP), lors d’un atelier de capitalisation sur les PPP, tenu du 28 au 29 janvier 2025 à Douala.

Cette stratégie a pour but d’ouvrir la voie au secteur privé des États de la Cemac pour décrocher des contrats, les réaliser et élargir leur portefeuille. D’une durée de deux ans et demi, les travaux d’élaboration de ces deux textes ont été financés à hauteur de 655 millions FCFA par l’Agence française de développement (AFD) et la Commission de la Cemac, chacune apportant une contribution de 327,5 millions FCFA.