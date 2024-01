CAN 2023 : Ces anciens joueurs devenus sélectionneurs 

La Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire s’ouvre le 13 janvier 2024. Pour remporter la coupe, 24 équipes sur la ligne de départ. Sur les pelouses, plusieurs joueurs de qualité vont rivaliser d’adresse. Sur les bancs aussi, plusieurs entraîneurs de renom. Aussi, d’anciens joueurs, vainqueurs ou pas de la CAN iront à l’assaut du trophée final.

Le premier de notre liste est Rigobert Song. Sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, il fut longtemps capitaine de cette équipe. Ayant participé à huit coupes d’Afrique, il a remporté la compétition deux fois (2000-2002). En Côte d’Ivoire, Rigo aura à cœur de rééditer l’exploit en remportant cette fois le tournoi comme entraîneur. Pour cela, il pourra compter sur le soutien de trois anciens coéquipiers qui ont fait l’âge de cette équipe avec lui. Samuel Eto’o désormais président de la fédération, Raymond Kalla son adjoint et Patrick Mboma, ambassadeur des Lions Indomptables.

Le second est Aliou Cissé. Sélectionneur du Sénégal depuis 2015, il va disputer sa quatrième CAN consécutive. En 2021, il a trouvé la formule pour permettre au Sénégal de remporter son premier titre. Il compte rééditer l’exploit. À noter, il est sur deux finales consécutives de CAN. Il est assisté par une autre ancienne légende, Tony Sylva, finaliste malheureux comme lui en 2002.

Le troisième et non négligeable est Walid Redragui. Sélectionneur du Maroc depuis 2022, il a réalisé le plus grand exploit d’une équipe africaine en arrivant en demi-finale de cette compétition avec son pays. Pour la coupe d’Afrique, il affiche ses ambitions, remporter le trophée, qu’il a manqué de gagner comme joueur en 2004, année à laquelle il était arrivé en finale, avant d’être encore malheureux en 2006. Ses adjoints Gharib Amzine (2002) et Rachid Benmahmoud (2000 et 2002) ont eux aussi goûté aux joies de la compétition sans jamais la gagner.

Le quatrième notable est Djamel Belmadi. À la tête de l’Algérie, il a remporté la CAN 2019, un trophée qui lui avait échappé en tant que joueur en 2004. Malgré une piètre participation en 2021, l’Algérie avec lui aux commandes compte prendre sa revanche en 2023 en remportant une troisième couronne continentale.

Chiquinho Condé du Mozambique (participe 1986, 1996, 1998), Kaba Diawara de la Guinée (participe 2006, 2008), Eric Chelle du Mali, Baciro Candé de la Guinée Bissau, Benjamin Collins de la Namibie (participe en 2008), Juan Micha de la Guinée Équatoriale, Adel Amrouche (algérien) de la Tanzanie comptent faire mieux que du temps où ils étaient joueurs, en conduisant leurs cadets à la victoire finale.

Si plusieurs pays ont opté pour des sélectionneurs expatriés, certaines anciennes icônes jouent le rôle d’adjoint. C’est le cas de Joseph Yobo (Nigeria, vainqueur 2013), d’Emerse Fae (Côte d’Ivoire, finaliste 2006), Mohamed Shawky (Égypte, vainqueur 2006-2008), Richard Kingson (Ghana, finaliste 2010), Fousseini Diawara (Ancien Mali, adjoint Guinée, demi-finaliste 2012, 2013), Firmin Sanou (Burkina Faso, 1996, démi-finaliste 1998, 2002), Ahmed Sidibe (Mauritanie), Love (Angola, 2006-2010), Ali Boumnijel et Selim Benachour (Tunisie, vainqueurs 2004), Helman Mkhalele et André Arendse (Afrique du Sud, vainqueurs 1996 et finalistes 1998), Reda Assimi (adjoint Tanzanie, ancien Algérie) Pamphile Mihayo et Robert Kidiaba (RDC).