ChillZone le nouveau talk show diffusé sur Platinum VOD

Plongez dans l’univers captivant de ChillZone, le tout nouveau podcast qui promet de redéfinir vos moments de détente hebdomadaires. Disponible sur la plateforme Platinum VOD dès la fin mars, ChillZone est bien plus qu’une simple émission. Animé par la charismatique Parys Batonda et son acolyte, Derrick Amougou, ce rendez-vous hebdomadaire combine interviews exclusives et moments de pur fun dans une ambiance détendue et conviviale.

Chaque semaine, ChillZone accueille une sélection triée sur le volet d’invités prestigieux issus du monde médiatique. Ces célébrités au parcours aussi inspirant qu’unique partagent leurs expériences et perspectives, offrant un angle rafraîchissant et innovant. À travers des conversations décalées et pleines de légèreté, Parys et Derrick explorent leurs histoires avec un style bien à eux entre éclats de rire et discussions enrichissantes.

Pour son tout premier épisode, ChillZone met à l’honneur Mamadou Lamine Cissokho, Acteur, entrepreur et bachelor de la troisième saison de l’émission éponyme. Le jeune Sénégalais pose ses valises pour la première fois en terre camerounaise pour vous faire découvrir son parcours exceptionnel, son aventure entrepreneuriale et les inspirations derrière son succès, dans une interview inédite et pleine d’authenticité. Ensemble, ils explorent un thème captivant :

« Entre amour et loyauté : la mère ou l’épouse, qui occupe la première place ? »

Cette discussion, aussi riche qu’inspirante, offre des réflexions variées sur l’équilibre entre le rôle de la mère et celui de l’épouse, tout en s’appuyant sur l’expérience de Lamine.

Pour enrichir cette conversation, ChillZone donne également la parole au public avec son segment signature, la vox pop. Ce moment unique recueille les avis du public sur la question du jour. Des perspectives multiples émergent : certains valorisent la priorisent la mère tandis que d’autres prônent l’équité. Ces interventions diversifiées ajoutent une dimension interactive et ancrée dans la réalité au débat.

Mais ChillZone, ce n’est pas seulement des discussions inspirantes. À la fin de chaque épisode, préparez-vous à une surprise : un jeu interactif et ludique qui réunit l’ invité et les animateurs dans une ambiance bon enfant. Entre défis hilarants et moments de complicité, cette touche finale garantit des éclats de rire pour les participants et les auditeurs.

Que vous soyez à la recherche d’inspiration, de divertissement ou simplement d’un moment de répit pour terminer la semaine en beauté, ChillZone saura répondre à vos attentes. Avec Parys Batonda et Derrick Amougou à la barre, chaque épisode est une opportunité de découvrir le gratin de la scène médiatique sous un jour nouveau, tout en savourant des instants légers et agréables.

Ne manquez pas le lancement de ChillZone sur Platinum VOD ! Rendez-vous avant la fin du mois de mars pour une première diffusion qui s’annonce déjà comme un moment incontournable. Laissez-vous emporter par un vent de fraîcheur et de créativité, et préparez-vous à adopter votre nouvelle dose hebdomadaire de fun et de découvertes !