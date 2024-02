Compétence : la Camerounaise Nelly Chatue Diop remporte le trophée Sufawe 2024

Elle succède ainsi à la Togolaise Nathalie Bitho (présidente de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo), lauréate en 2023.

La fondatrice de la fintech Ejara, Nelly Chatue Diop, a été honorée en tant que lauréate du prestigieux trophée Stand Up for African Women Entrepreneurs (Sufawe) décerné par le groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank à Douala le 22 février 2024.

L’ingénieure en informatique a été primée pour « ses valeurs de leadership, d’engagement et de solidarité qu’elle incarne et véhicule à travers son action significative dans l’entrepreneuriat et sa contribution à la création de valeurs ajoutées et d’emplois » a commenté Alexandre Beziaud, DG de Société commerciale de banque Cameroun (SCB Cameroun), filiale locale de Attijariwafa Bank.

« Quand je me lance dans l’entrepreneuriat, mon but n’était pas d’avoir ce prix. Cela m’a surpris. Et je pense que c’est dû à ma passion, ma détermination que j’ai mise pour créer cette entreprise inclusive, qui aujourd’hui à travers ses nombreux clients, ses nombreux collaborateurs, a un impact significatif non seulement dans notre géographie, mais aussi à l’international ».

« Je dirai aux autres, faites ce que vous savez faire, entreprenez, lancez-vous, ayez foi en ce que vous faites parce que les opportunités que vous n’imaginez pas, vont se présenter à vous. Et c’est le parcours depuis 4 ans. C’est ce que je vis en fait. A chaque fois que j’ai un prix comme celui-ci, cela me surprend toujours, parce que ce n’est pas mon objectif principal. Parce que quand on crée une entreprise, c’est pour avoir des clients, c’est pour faire du chiffre, et avoir un impact social important », a déclaré Nelly Chatue.

Portée par Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa Bank, le programme « Stand Up For African Women Entrepreneurs » vise la promotion et le soutien de l’entrepreneuriat féminin sur le continent à travers notamment l’intégration dans les corridors d’affaires du réseau des banques du Groupe Attijariwafa Bank présent dans 16 pays en Afrique, l’accompagnement et la structuration des projets des femmes entrepreneures et d’autres actions de soutien, et l’exploitation des outils et des services du Club Afrique Développement pour la création d’opportunités d’affaires et de valeurs ajoutées.

Cette reconnaissance s’ajoute à la liste des succès d’Ejara, qui a été l’une des six lauréates du Prix Les Margaret lors de l’édition 2023 de la Journée de la femme digitale (JFD).

Ejara compte à ce jour selon ses promoteurs plus de 200 000 utilisateurs au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Sénégal. La plateforme a aussi noué un partenariat avec la société d’infrastructures de paiement en crypto-monnaie MoonPay, pour permettre aux utilisateurs de la diaspora (Europe, Asie et USA notamment) d’envoyer des fonds en Afrique.