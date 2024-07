Coopération : Alamine Ousmane Mey a reçu la Directrice Pays du PAM

Le Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY a reçu en audience, ce 09 juillet 2024 à Yaoundé, la Directrice Pays, Représentante du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Cameroun, Wanja KAARIA.

La Directrice Pays, Représentante du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Cameroun, Wanja KAARIA, a révélé à la presse après une heure d’audience que leurs discussions ont porté sur son mandat de quatre ans qui tire à sa fin au Cameroun et sa collaboration avec le Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT). La récente Etude du Coût de la Faim en Afrique (COHA) menée par le PAM et l’équipe MINEPAT était le principal point d’attention de cette audience.

Le Ministre de l’Économie, Alamine OUSMANE MEY, et son hôte ont échangé sur la finalisation du rapport de l’étude et son importance pour véritablement rehausser le profil de l’amélioration de la malnutrition au Cameroun. « Nous avons discuté de son importance dans la formulation des politiques visant à améliorer la vision et le contenu de la SND 30 actuellement en discussion et examen», a déclaré Wanja KAARIA.

Notons que l’Equipe Technique Multisectorielle pour l’Etude sur le Coût de la Faim en Afrique (COHA) au Cameroun a bouclé, sous la coordination du MINEPAT et avec l’appui technique et financier du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de la Commission de l’Union Africaine, le projet de rapport de l’étude. Ledit projet de rapport a été examiné et validé techniquement par les différentes administrations sectorielles au niveau national et par les experts de la Commission régionale de l’Union africaine du PAM à Addis-Abeba, en Éthiopie.

L’une des prochaines étapes de cette étude est le lancement officiel du rapport de l’étude COHA à Yaoundé, dans le but de sensibiliser les acteurs politiques et économiques aux défis de la promotion de la sécurité nutritionnelle au Cameroun.