Coopération : ce que le vice-président de la BAD et Alamine Ousmane Mey se sont dits

Le Vice-Président chargé de la gestion du personnel et des talents à la Banque Africaine de Développement (BAD), séjourne au Cameroun du 13 au 17 mai 2024, dans le cadre d’une mission de consultation.

Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et le Vice-Président chargé de la gestion du personnel et des talents à la Banque Africaine de Développement (BAD), ont longuement échangé sur la gestion des talents. Au cours d’une audience que lui a accordée la MINEPAT, le 15 mai 2024 à Yaoundé, Jacques EJANGUE a exprimé sa satisfaction quant à la représentation du Cameroun au sein du personnel de la Banque Africaine de Développement.

Selon le Minepat, de manière globale, les deux personnalités ont souligné l’importance de renforcer l’attractivité du Cameroun pour drainer davantage des talents vers Yaoundé. La BAD a également exprimé sa disponibilité à accompagner des opérations de rehaussement de cette attractivité dans les domaines de la santé, l’habitat, l’éducation etc.

Dans l’ensemble, le Vice-président Jacques EJANGUE a salué le rôle et l’action du Cameroun pour la promotion de la BAD et a réitéré la disponibilité de cette institution à poursuivre son accompagnement au Cameroun et dans les Pays de l’Afrique Centrale. Notons que la Banque Africaine de Développement fêtera cette année 2024, en marge de ses assemblées annuelles prévues du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi, son 60éme anniversaire. Dans cette perspective et pour consolider les relations de Coopération entre le Groupe de la BAD et le Cameroun, des échanges avec les administrations sectorielles susceptibles de contribuer à l’amélioration de l’attractive de notre pays seront rapidement initiés.

Notons que le portefeuille actif d’engagements cumulés de la BAD en faveur du Cameroun, est estimé à environ 1 400 milliards de FCFA, pour vingt-six opérations, dans plusieurs secteurs, notamment, les transports, l’Energie, l’Agriculture, l’Alimentation en eau potable et l’Assainissement, ainsi que la Gouvernance.