Coopération économique : la BAD inaugure son bureau régional pour l’Afrique centrale au Cameroun le 12 avril

La cérémonie d’inauguration sera présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement camerounais Joseph Dion Ngute, accompagné de la vice-présidente du Groupe de la Banque chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services, Marie-Laure Akin-Olugbade.

Le Cameroun va officiellement abriter le bureau régional de la Banque africaine de développement pour l’Afrique cetrale dès le 12 avril année courante. Le Premier ministre et chef du gouvernement camerounais Joseph Dion Ngute, accompagné de la vice-présidente du Groupe de la Banque chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services, Marie-Laure Akin-Olugbade, représentant le président du Groupe de la Banque, de membres du gouvernement camerounais et des six autres pays de la région couverts par le bureau régional seront présents à la cette céremonie selon la BAD.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire majeur pour le développement des pays de l’Afrique centrale au regard de sa contribution significative à la stabilité macroéconomique, et dans bien d’autres domaines : développement des infrastructures régionales, de transport, d’énergie, des chaînes de valeurs, des technologies de l’information et de la communication et à l’intensification du processus d’intégration régionale et de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Au 1er avril 2024, le portefeuille actif des opérations multinationales du Groupe de la Banque en Afrique centrale comprenait 26 opérations pour une enveloppe de 2,49milliards de dollars américains.

En ouvrant un siège régional pour l’Afrique centrale, le Groupe de la Banque africaine de développement se rapproche de ses États membres de la région pour renforcer la qualité du dialogue et augmenter l’empreinte de ses opérations. Sa présence lui permet de renforcer la collaboration avec les autres partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, les institutions sous-régionales, ainsi qu’avec les acteurs clés des secteurs public et privé et de la société civile afin d’obtenir plus de convergence et d’impact.

Pour mémoire, le bureau régional pour l’Afrique centrale fait partie des cinq bureaux régionaux du Groupe de la Banque en Afrique. Il couvre sept pays : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République Centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Tchad.