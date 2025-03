Coopération économique : le portefeuille de la BAD au Cameroun s’élève à 1 600 milliards de FCFA

Le dernier investissement de la Banque africaine de développement au Cameroun concerne un accord portant sur plus de 216 milliards F destinés à réhabiliter la route Ngaoundéré-Garoua (246 Km), située sur le corridor Douala-Ndjamena.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 330,48 millions d’euros au Cameroun pour réhabiliter et élargir la section Ngaoundéré-Garoua longue de 246 km, sur le corridor économique Douala-Ndjamena, dans le cadre de la phase 4 du Programme d’appui au secteur des transports (PAST4).

L’accord, qui porte sur l’un des corridors les plus stratégiques du pays et de l’Afrique centrale, a été paraphé le 19 mars 2025 à Yaoundé par Solomane Koné, directeur général par intérim du Groupe de la Banque africaine de développement pour la région Afrique centrale, et Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire et gouverneur de la Banque pour le Cameroun. Ce nouveau projet porte à plus de 1 600 milliards de FCFA, le portefeuille de coopération entre son institution et le Cameroun.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le Groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec des investissements de 1,88 milliard de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction et la modernisation des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l’échelle nationale et régionale.

En adoptant une approche intégrée et inclusive en ligne avec sa Stratégie décennale 2024-2033, le Groupe de la Banque stimule la transformation structurelle de l’économie et l’intégration régionale, en vue d’une croissance durable et la création d’emplois au bénéfice des populations.