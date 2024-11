Coopération France-Afrique : une rencontre stratégique se tient à Lomé

Le cadre regroupe les acteurs clés de la société civile africaine dans le but de trouver les moyens de renforcer les partenariats entre les deux parties.

Le Conseil pour le suivi des recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France (CNSAF), sous la conduite de sa Présidente, Hemes NKWA, a entamé ce jour à Lomé une rencontre stratégique de cinq jours. Cette rencontre vise à accélérer la mise en œuvre des 13 recommandations issues du Nouveau Sommet Afrique-France de Montpellier, et à renforcer les partenariats entre l’Afrique et l’Europe.

Cette rencontre intervient 03 ans après le Sommet de Montpellier et deux ans avant le Sommet Afrique-France prévu en 2026 au Kenya. A l’aune de ce grand rendez-vous pour le monde francophone, des voix s’élèvent. « Trois ans après le Sommet de Montpellier et à deux ans du prochain Sommet Afrique-France au Kenya en 2026, notre ambition est de construire une dynamique panafricaine pour un partenariat plus justes et plus équilibré avec l’Europe », souligne Hemes NKWA, Présidente du Conseil pour le suivi des recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France (CNSAF), basé au Cameroun. « Nous souhaitons passer d’une logique État à État à une approche continent à continent, plus en phase avec les aspirations de nos jeunesses, de nos sociétés civiles et de nos peuples. » ajoute-t-elle.

« Ce séjour nous permettra de travailler pour la mise en place de projets communs et la mise en route d’une synergie panafricaine des sociétés civiles et des jeunesses africaines pour des relations partenariales plus constructives, plus collaboratives et plus respectueuses entre l’Afrique, la France et l’Europe », souligne pour sa part Tsatsu Yao Mawupenkor, président du Conseil de dialogue et de partenariat (CDP) Togo-France.

À l’issue de ces cinq jours de travaux, les participants adopteront une déclaration commune qui définira les prochaines étapes de leur collaboration et les actions concrètes à mener pour faire avancer l’agenda transformationnel des relations Afrique-Europe.

Le CNSAF et le CDP Togo-France sont des plateformes de la société civile basées respectivement au Cameroun et au Togo. Créées à la suite du Sommet Afrique-France de Montpellier, tenu en présence du Président Emmanuel Macron, ces deux structures sont des cadres d’échange et de plaidoyer réunissant des représentants de la société civile camerounaise et française.