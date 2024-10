Corruption-Affaire Glencore : Adolphe Moudiki se prononce à nouveau

C’est à travers un communiqué rendu public ce 10 octobre 2024.

Dans ce qui est convenu d’appeler le Glencore gate, la Société nationale des hydrocarbures (SNH) a fait publier un communiqué signé de son directeur général Adolphe Moudiki ce 10 octobre 2024.

Ce dernier a annoncé à l’opinion publique que dans le cadre des poursuites contre les dirigeants et employés de la multinationale Glencore pour corruption d’agents étrangère, le tribunal pénal de Londres, la Southwark Crown Court a dirigé je 09 octobre pour une audience de mise en état qui a permis d’arrêter le calendrier procédural.

Au cours de ladite audience, le juge en accord avec les avocats de chaque partie a fixé les principales étapes du processus, notamment les dates de l’échange des preuves, les audiences préliminaires et la date du procès arrêtée pour juin 2027.

Il s’agit d’un procès dans lequel les Camerounais attendent que les noms des corrompus internes soient rendus publics. Depuis le début de l’affaire, le bâtonnier Me Akere Muna en a fait une affaire presque personnelle. Au fait de l’actualité à chaque étape il ne manque jamais de dénoncer les comportements corrompus dans cette affaire qui a coûté met sur scène les pots de vin versés à des hauts fonctionnaires dans le domaine du pétrole au Cameroun, au Nigéria, en Côte d’Ivoire, en Guinée Équatoriale, en RDC et au Soudan du Sud. On parle d’environ 79,6 millions de dollars US.

Il faut souligner que face à l’actualité judiciaire venue de Londres la SNH à travers son communiqué a rappelé sa volonté à voir les noms des camerounais corrompus exposés.

» La SNH rappelle qu’elle reste en attente de l’ouverture des auditions au Tribunal Criminel Spécial, suite à la plainte qu’elle avait déposée le 06 novembre 2023″

Adolphe Moudiki souligne qu’il « garde confiance que les complices Camerounais de ces criminels reconnus par Glencore, seront rapidement identifiés et punis conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal Camerounais ».