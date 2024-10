Corruption-Affaire Glencore : le procès est reporté à nouveau

L’affaire du scandale pétrolier qui implique l’entreprise Glencore et plusieurs pays africains était prévue ce 08 octobre 2024.

Glencore dans une demi-douzaine de pays en Afrique est impliqué dans une affaire de corruption. Le procès qui concerne les pays comme : le Nigéria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Côte d’Ivoire, le Sud Soudan et la République démocratique du Congo porte sur quelque 79,6 millions de dollars US de pots-de-vin que la firme aurait versés à des hauts fonctionnaires dans le domaine du pétrole dans ces pays.

En 2022, Glencore a été condamné aux États-Unis et au Royaume-Uni avouant avoir corrompu pendant plus de dix ans des fonctionnaires pour obtenir des contrats ou éviter des audits dans plusieurs pays.

Du côté camerounais, ce procès est attendu avec la révélation des identités des responsables camerounais corrompus de la Société nationale des hydrocarbures (SNH) et de la Société nationale de raffinage (Sonara).

L’audience de ce 08 octobre à Londres était attendue avec impatience. Les camerounais notamment attendaient du nouveau ou la révélation des personnalités impliquées dans cette affaire.

Selon Me Akere Muna le procès a été renvoyé. « L’affaire contre Alex Beard et six autres personnes dans le scandale de Corruption Glencore qui était prévue pour aujourd’hui 8 octobre, a été reportée à demain 9 octobre. Je ne pense pas qu’il se passera grand-chose demain. Une autre date sera fixée demain pour le procès proprement dit. « Man no run », souligne-t-il.