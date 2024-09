Coupe du Cameroun : la finale s’annonce sans effervescence

A deux jours du choc entre la Colombe sportive du Dja et Lobo et Aigle royal de la Menoua, les signes sont à peine perceptibles à Yaoundé.

Deux « oiseaux » s’affrontent le dimanche 29 septembre 2024 au stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. La Colombe du Dja et Aigle royal de la Menoua vont croiser le fer. L’issue du match montrera lequel des « oiseaux », sera plumé. Le vainqueur succède à Fovu Club de Baham qui a vaincu PWD de Bamenda l’année dernière par un score de 2-0.

Mais à moins de 48 heures de la finale de la coupe du Cameroun, la capitale Yaoundé qui abrite la rencontre ne vibre pas encore au rythme de l’événement. Dans certaines rues, en dehors des banderoles qui annoncent le match, aucun autre signe particulier ne renvoie à la fin de la saison sportive. Même le président de la république annoncé pour présider la cérémonie de clôture de la saison n’est pas encore de retour à Yaoundé après sa participation au Forum de coopération Chine-Afrique.

De plus, les deux équipes qui s’affrontent sont en stage de préparation depuis deux semaines hors de la ville. Aigle royal de la Menoua se déploie en Nkilzock à 7km de Mfou, tandis que la Colombe du Dja affute ses ailes au Club Mundi situé à Nsimalen, non loin de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen. Les poulains du coach Gaston Temfack de Aigle royal et ceux de l’entraîneur Richard Towa de la Colombe vont faire sentir leur présence au centre-ville dès ce 27 septembre.

Certains spectateurs des deux formations qui sont déjà présents dans la capitale ne font pas grand bruit. L’ambiance est presqu’à l’opposé de celle vécue la veille de la clôture de la saison sportive 2021-2021 lorsque Bamboutos de Mbouda s’apprêtait à affronter Coton sport de Garoua à Mfandena. A quelques jours de la rencontre, les couleurs du club de Mbouda flottaient partout dans la ville avec la clé des sifflets et klaxons de motos des supporteurs.

Tout compte fait, la cérémonie de dimanche comportera trois tableaux. Le premier concerne la parade culturelle de clôture animée par 300 athlètes et des artistes performateurs. Ils se préparent sous l’encadrement de l’Institut national de la jeunesse et des sports depuis deux semaines. Le deuxième tableau se constitue du match proprement dit. Le dernier tableau sera fait de la remise des trophées et médailles aux différents acteurs ayant participé à la saison sportive qui s’achève.