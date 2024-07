Coupe du monde-Maracana : la date du tirage au sort annoncée 

La Fédération Internationale du Maracana a annoncé que le tirage au sort de la compétition à laquelle participera le Cameroun aura lieu le 19 juillet 2024.

La Côte d’Ivoire accueillera la première édition de la Maracana World Cup en septembre 2024. Le Maracana est un jeu de football pratiqué par des équipes de six joueurs sur un terrain de la taille d’un terrain de handball, sans gardien de but.

Cinq continents y participeront, dont l’Afrique avec le plus grand nombre de participants (10), l’Amérique et les Caraïbes (04), l’Europe (02) et l’Asie (02). Parmi les nations participantes figurent le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, le Brésil, la France et la Chine entre autres. Elles connaîtront leurs adversaires lors de la cérémonie du tirage au sort le 19 juillet. La cérémonie aura lieu à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

La compétition était initialement prévue au Canada en octobre 2020, puis reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Finalement, c’est la Côte d’Ivoire qui va l’abriter.

Le pays accueillera ainsi son troisième grand événement sportif international. Après la CAN en janvier et l’Open d’Afrique de judo d’Abidjan en juin dernier. Et la Coupe du monde 2026 sera organisée au Cameroun.