Crimes coloniaux : la commission mixte Cameroun-France présente le résultat des recherches

Le rapport des travaux de recherche a été remis le 21 janvier 2025 au président français Emmanuel Macron. Il sera ensuite remis au président Paul Biya le 28 janvier prochain.

La lutte contre les indépendantistes et les mouvements d’opposition qu’a menée la France au Cameroun a fait l’objet de recherches. 14 chercheurs pluridisciplinaires dont sept Français et sept Camerounais ont consigné les résultats de leur recherche dans un rapport. Le document présente le rôle et l’engagement de la France au Cameroun dans cette lutte entre 1945 et 1971, période avant et après l’indépendance du Cameroun. Dans le rapport, la commission mixte restitue le volet recherche et des propositions artistiques du volet culturel.

La commission a remis le document au président français au cours d’une cérémonie organisée à l’Elysée. Emmanuel Macron a reçu le document en présence du ministre directeur du Cabinet civil de présidence de la république du Cameroun, Samuel Mvondo Ayolo, représentant du président Paul Biya.

Lors de la cérémonie, le président français a salué le travail scientifique mené par les chercheurs ainsi que le caractère inédit de cette première commission mixte indépendante d’historiens et d’artistes. Il a aussi rappelé son attachement à la poursuite du travail de mémoire et de vérité initié avec le Cameroun, peut-on lire dans un communiqué de presse de l’Elysée.

Selon la présidence française, « les archives françaises ont été rendues entièrement accessibles aux chercheurs de la commission afin de faire la lumière sur les événements de la période de l’indépendance camerounaise ». Avant l’indépendance du Cameroun, des centaines de milliers de Camerounais, en particulier les militants du l’Union des Populations du Cameroun (UPC), son chef de fil Ruben Um Nyobe, ont été massacrés par l’armée française dans la cadre des luttes anti-indépendantistes. Après l’indépendance, les autorités camerounaises encadrées par la France ont poursuivi la répression sanglante de l’opposition.

La commission mixte a été initiée après la visite du président Emmanuel Macron au Cameroun en juillet 2022. Visite au cours de laquelle il a pris l’engagement de rendre accessibles les archives coloniales aux chercheurs. Le rapport sera remis au président Paul Biya le 28 janvier 2025 à Yaoundé. Après cette remise, il sera rendu public, précise le ministre français chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi. Il reste à savoir ce qui sera fait au cas où le rapport établit la responsabilité de la France dans les massacres de la lutte indépendantiste au Cameroun.