Crise anglophone : de nouvelles infrastructures annoncées au Sud-Ouest

Selon le ministère des Travaux publics, grâce à l’Union européenne des nouvelles infrastructures socio-économiques seront aménagées au profit des populations riveraines du pont sur la Cross River, dans la région du Sud-ouest.

16,4 Milliards. C’est le montant qui sera déployé pour la mise sur pied de nouvelles infrastructures dans la région du Sud-Ouest au Cameroun.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Plus amples informations ont été données ce 15 avril 2025 en présence de plusieurs acteurs clés. Il en ressort que, le marché de l’entreprise en charge des travaux est déjà signé et les mesures sont lancées pour la mise à disposition du financement et la mobilisation de la Mission de Contrôle.

Selon le Mintp, le don de l’Union Européenne sera en effet mis à contribution pour la réalisation de plusieurs projets à finalité socio-économiques. Il s’agit précisément d’une dizaine d’infrastructures à réaliser en marge de la construction du pont sur la Cross River, côté Cameroun. Ces infrastructures sont entre autres, la construction d’un giratoire de 700 m² environ à Bachuo Akakbe (intersection entre la route Kumba-Mamfe et Bamenda-Mamfe) avec 200 m² de parkings pour véhicules, le bitumage de 5 km de voiries en béton bitumineux dans la ville d’Ekok, la construction de logements de type T1, T2 et T3 (03 immeubles R+2) pour le personnel d’astreinte du poste de contrôle unique transfrontalier de Mfum, la réhabilitation du Centre de Santé d’Ekok, la réhabilitation des salles de classe avec clôtures et latrines à Ekok, la construction d’une gare routière avec des hangars de marché à Ekok, la construction de 02 magasins de stockage à Ekok, la fourniture et l’installation de l’éclairage public à Ekok ainsi que l’aménagement des systèmes d’adduction d’eau potable à Ekok.