Crise Minsep vs Fecafoot : les discours de haine opposent les Camerounais sur la toile

La persistance du conflit entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l’Education physique divise les internautes et favorise la montée des discours haineux via les canaux d’échange sur internet.

Ecoutez l’article

Un clic sur les réseaux sociaux ; le constat est préoccupant. Les discours de haine, la violence verbale inondent l’environnement cybernétique au Cameroun. En l’espace de quelques semaines, la brutalité tend à prendre le dessus sur la convivialité dans les publications et commentaires. Les internautes, immergés dans la crise qui oppose la Fécafoot au Minsep, sont divisés en deux camps. Certains, appelés des « Eglisiens », fidèles de la « Chapelle de Tsinga », supportent Samuel Et’o’o président de la Fecafoot. D’autres considérés comme des « Hiboux », sont solidaires du ministre Narcisse Mouelle Kombi.

Dans ce match qui se joue dans l’opinion, hors des stades et sièges des institutions, les Camerounais crachent du venin les uns sur les autres. Certains se lâchent au point d’oublier la sagesse de Jean Paul Sartre selon laquelle « les mots sont des pistolets chargés ». Tenez par exemple. Le 03 juin dernier, une internaute dénonce la confiscation du matériel d’entrainement des Lions. « Taisez-vous madame (…) Vous êtes ici pour publier des inepties (…) Une fois de plus taisez-vous ». « Va loin. En tant que jeune tu fais quoi ? » ont réagi des internautes.

Le déferlement du discours de haine des uns contre les autres révèle le génie de la déformation du sens des termes que cachent certains. Leurs publications riches en rhétorique, foisonnent des mots tels que « imbéciles utiles » pour désigner les « moutons de Panurge », suivistes aveuglés, fanatiques téméraires de l’une ou de l’autre personnalité. Comme ils le disent bien, « le Moustachu » impose « la Brocante belge » à l’« arnaqueur VIP ». Et comme le « milliardaire poisseux » s’entête à refuser, « le monstre » qu’il a tant ignoré est prêt à le « Dévorer », tant que « des agrégés » sont aux commandes « sur Très Hautes Instructions ».

Cependant, ne vous y trompez pas. Loin de la guerre, ce discours est sans doute l’expression de la soif, de la faim de la réconciliation, de la paix et surtout des victoires. Voilà pourquoi les fils et filles du pays crient en chœur et bien haut, pour réveiller le « Grand Dormeur » afin qu’il siffle donc cette fois-ci, la fin du match entre ceux qu’ils appellent « le ministre du football » et « l’Espagnol ». Ils veulent mobiliser ces énergies pour supporter les Lions indomptables. Ils demandent au « Grand neuf » et au « Grand prof », frères de même terre, d’ôter le maillot « des sorciers » et de jouer dans la même équipe comme deux bons attaquants. Dans le cas contraire, que le dossard n°1, « Premier footballeur national » arrache la balle et la place au centre.