DÉMENTI OFFICIEL : Globeleq (KPDC et DPDC) réaffirme son engagement envers le Cameroun et dément l’arrêt définitif de ses centrales

Pour donner suite à certaines informations relayées dans la presse, Globeleq Cameroun tient à apporter les précisions suivantes :

– Contrairement aux allégations circulantes actuellement, les entités Globeleq au Cameroun n’ont pas l’intention d’arrêter définitivement leurs centrales thermiques au Cameroun.

– Nous restons pleinement engagés à soutenir le secteur énergétique du pays et à travailler avec toutes les parties prenantes pour assurer une fourniture d’électricité stable et fiable.

– Toutefois, nous rappelons que la viabilité de nos opérations repose sur le respect des engagements financiers des différentes parties prenantes. Des discussions sont en cours avec les autorités compétentes afin de parvenir à une solution durable qui garantisse la continuité de nos services.

Globeleq réaffirme sa volonté de contribuer au développement énergétique du Cameroun et de collaborer avec l’ensemble des acteurs du secteur pour répondre aux défis actuels.

Fait à Douala, le 05 mars 2025

KPDC S.A. & DPDC S.A.

Le Directeur Général,

