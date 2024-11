Des Camerounais attristés par le double éboulement à la falaise de Dschang

Suite aux éboulements survenus le 05 novembre à la falaise de Dschang, de nombreuses personnalités expriment leurs émotions.

Deux éboulements ont causé la mort de quatre personnes sur l’axe Dschang-Santchou le 05 novembre 2024. Suite au drame, les figures bien connues du public camerounais s’unissent aux familles des victimes pour les consoler. « Toutes nos pensées les plus pieuses pour les familles endeuillées à la suite du double éboulement à la fin de la falaise de Dschang. Union de prières pour les victimes et leurs familles », a déclaré Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football.

C’est avec « émoi » et « consternation » que le président national du PCRN, Cabral Libii dit avoir appris le drame survenu dans le département de la Menoua (…) Catastrophe naturelle qui a entraîné plusieurs morts et blessés. En cette circonstance douloureuse, j’adresse au nom du PCRN et en mon nom propre, nos condoléances attristées et notre compassion aux familles si brutalement, subitement et violemment éprouvées ». Cette compassion est suivie d’une exhortation adressée au gouvernement. « J’appelle le Gouvernement à prendre ses responsabilités régaliennes et à apporter aux familles sinistrées, une protection étatique conséquente ».

Le premier secrétaire du PURS dit quant à lui dit avoir appris « le tragique double éboulement » avec une « profonde tristesse ». Serge Espoir Matomba tient à exprimer ses « sincères condoléances aux familles éplorées et à toute la communauté frappée par ce drame ». Il souhaite que les âmes des victimes reposent en paix et « que leur dévouement inspire notre nation à persévérer dans la résilience et la solidarité ».

C’est aussi « profondément attristé » que Me Akere Muna déclare avoir appris « le tragique glissement de terrain à La Falaise, Dschang dans la région de l’Ouest au Cameroun ». L’avocat international et homme politique adresse ses « sincères condoléances » aux familles touchées par « cet événement dévastateur ».