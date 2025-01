Donald Trump à la maison blanche : confrontée à une crise sanitaire, l’OMS perd un financier majeur

Dans ce texte, il exhorte les agences fédérales à « suspendre le transfert futur de tout fonds, soutien ou ressource du gouvernement des États-Unis à l’OMS » et les enjoint d’« identifier des partenaires américains et internationaux crédibles » capables d’« assumer les activités précédemment entreprises par l’OMS ».

Ce décret arrive alors que le 16 janvier 2025, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) lançait un appel de fonds de 1,5 milliard de dollars des États-Unis (USD) dans le cadre de son Appel d’urgence pour la santé 2025 afin de soutenir des interventions de santé vitales dans le monde entier. « L’effet conjugué des conflits, des changements climatiques, des épidémies et des déplacements de populations a donné lieu à une crise sanitaire mondiale sans précédent, 305 millions de personnes ayant un urgent besoin d’aide humanitaire en 2025 », soulignait l’OMS.

C’est sans surprise que l’organisation «regrette» cette décision et espère que le président américain fera marche arrière. Un porte-parole de l’OMS à Genève, Tarik Jasarevic, a appelé ce mardi à «un dialogue constructif avec les autorités américaines», avant d’ajouter : «Nous espérons que les Etats-Unis vont revoir leur position et s’engageront dans un dialogue constructif pour le bien de la santé et du bien-être de millions de personnes dans le monde.»