Ecole normale de Yaoundé : les frais de formation des Auditeurs libres quittent de 50 000 FCFA à 250 000 FCFA

Cette décision ressort de la réunion de la section permanente du Conseil d’administration de l’ENS de Yaoundé.

Le 04 septembre 2024 a eu lieu la réunion de la section permanente du conseil d’administration de l’École Normale Supérieure (ENS) de Yaoundé.

De cette réunion, une décision majeure a été prise. En effet, désormais, ces frais passent de 50 000 FCFA à 250 000 FCFA par an. Cette nouvelle grille tarifaire sera effective dès le prochain recrutement.

En effet, l’ENS de Yaoundé était jusqu’ici la seule institution parmi les Écoles Normales qui maintenait ses frais de formation à 50 000 FCFA. Alors, cette mesure permet à l’ENS de se conformer aux standards financiers observés dans d’autres institutions similaires.

Cette décision intervient alors que le président de la République a annoncé la nomination le 23 juillet 2024, de Patricia Bissa Enama épouse Manga Foé, au poste de directeur de l’Ecole normale supérieure de l’Université de Yaoundé I. Cette nomination prend effet à partir de la date de signature du décret c’est-à-dire le 23 juillet 2024.

Celle qui remplace à ce poste la Professeure Annie Sylvie Wakata était précédemment Secrétaire générale de l’université de Yaoundé II. Patricia Bissa Enama est professeure de littérature comparée. Elle est surtout auteure de plusieurs ouvrages, dont le plus connu est : Le secret de la famille dans le roman. Il s’agit d’un livre collectif écrit avec Nathalie Fontane Wacker.

En mémoire, l’École normale supérieure de Yaoundé (ENS de Yaoundé) est un établissement d’élite d’enseignement supérieur bilingue (français et anglais) rattaché à l’université de Yaoundé I au Cameroun et chargé de former des enseignants et professeurs de lycées et collèges de l’enseignement secondaire général, des professeurs de l’enseignement normal et des conseillers d’orientation scolaires et professionnels.