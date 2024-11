Eliminatoires CAN 2025 : les Lions en manque d’inspiration offrent un point aux Braves Warriors

A l’issue de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, le Cameroun et la Namibie se séparent sur un score de parité.

La Namibie arrache son tout premier point dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Au terme du match insipide qui a opposé les Braves Warriors aux Lions indomptables à Johannesburg ce 13 novembre, les deux sélections ont terminé la rencontre sur le score de zéro but partout. Dès l’entame de la rencontre, les Namibiens ont brillé par l’offensive en mettant la pression à la défense des Lions indomptables. Jusqu’au terme des 45 premières minutes, aucune des deux sélections n’a trouvé la voie des buts. Les Braves Warriors ont mené des attaques à la défense camerounaise montrant leur domination sur leurs adversaires. Plus de quatre tirs cadrés ont été repoussés par le portier André Onana et sa défense avec le pilier Nouhou Tolo.

Mais, l’absence de coordination et de précisions n’ont pas permis aux attaquants namibiens de concrétiser leurs actions. Au retour des vestiaires, leur domination en attaque s’est encore démontrée par la série de corners obtenue et malheureusement mal exploitées. Aboubakar Vincent et ses coéquipiers ont eu du mal à se démarquer comme lors des derniers matchs de ces éliminatoires de la CAN, donnant l’opportunité à leurs adversaires du jour de gagner un point tout en restant dernier du classement du groupe J.

Les Lions indomptables jusque-là premier du groupe ont 11 points devant le Zimbabwe (8 points). Ils pourront partager la place de leader si le Zimbabwe vient à bout du Kenya lors de leur rencontre prévue vendredi prochain.