Etats généraux sur la gestion des ordures au Cameroun : le PNUD est partant

Face à la situation préoccupante d’insalubrité observée dans les villes, qui se traduit par la persistance des dépotoirs des déchets dans les lieux publics et contribuent à dégrader fortement la qualité et le cadre de vie des populations, tout en présentant des risques pour leur santé, Célestine Ketcha Courtès, ministre de l’Habitat et du Développement Urbain a porté en début du mois d’avril 2025 à la connaissance de l’opinion publique que des « États généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains » se tiendront du 06 au 07 mai 2025 dans la ville de Yaoundé…

En prélude à la tenue de cet important évènement, une phase de consultations se déroulera du 15 au 30 avril 2025, pour recueillir les propositions portées par les experts, les organisations de la société civile, et les citoyens.

Dans le cadre de la phase des consultations relatives aux préparatifs de ces Etats généraux, la ministre de l’Habitat et du développement urbain se sont rencontrés le 14 avril, année courante.

Les échanges entre le MINHDU et son hôte ont essentiellement porté sur la problématique de la collecte et la gestion des déchets dans nos villes en général et dans la capitale Yaoundé en particulier. « Il apparaît qu’une bonne gestion des déchets peut constituer une source de revenu pour les jeunes avec la création de nombreux emplois grâce à l’économie circulaire », souligne le ministère de l’Habitat.

Les deux parties se sont accordées sur la tenue des états généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains qui se tiennent dans la ville de Yaoundé du 06 au 07 mai 2025. Monsieur Opia Mensah Kumah, a d’ores et déjà rassuré sur la contribution des experts du PNUD au cours du déroulement des travaux de cette rencontre co-organisée par le MINHDU et le MINDDEVEL.