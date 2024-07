Evénement : Yaoundé va accueillir le Comité intergouvernemental de la CEA

L’annonce a été faite le 29 juillet 2024 à Yaoundé par le Directeur du Bureau sous-régional Afrique centrale de la Commission Economique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), Jean Luc MASTAKI.

Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Économie au Cameroun a reçu en audience hier 29 juillet 2024, le Directeur du Bureau sous-régional Afrique centrale de la Commission Economique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), Jean Luc MASTAKI.

Il en est ressorti que la réunion de haut niveau du Comité intergouvernemental de la CEA pour les sous-régions Afrique centrale et de l’Est se tiendra à Yaoundé du 15 au 18 octobre 2024.

Les contours et enjeux de cette grande rencontre ont été présentés au MINEPAT par le Directeur du Bureau sous-régional Afrique centrale de la CEA. D’après ce dernier, ces assises vont regrouper les Ministres des deux sous-régions en charge de l’Economie, de la Planification, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Ceux-ci discuteront de la problématique liée à l’innovation en Afrique et son appui à l’industrialisation et à la production efficiente et compétitive. Bien plus, les travaux de Yaoundé donneront l’occasion aux deux Bureaux sous-régionaux, notamment Yaoundé et Kigali, de présenter aux différents Etats, le rapport de leurs activités de l’année écoulée, et de solliciter le quitus pour les activités à mener l’année prochaine.

Au cours de cette rencontre, « le Cameroun pourrait se positionner comme une vitrine pour partager avec les autres pays africains, ses succès et son expérience en matière d’innovation, d’industrialisation et de diversification économique », a déclaré Jean Luc MASTAKI. Le Directeur du Bureau sous régional Afrique centrale de la CEA, a par ailleurs saisi l’opportunité de sa rencontre avec le MINEPAT, pour solliciter l’accompagnement du Gouvernement camerounais pour l’organisation réussie de cette importante réunion statutaire de la CEA.