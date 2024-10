Excellence scolaire au Cameroun : les QBTS Awards honorent enseignants et élèves

Le 5 octobre, le Palais des Congrès de Yaoundé a vibré au rythme des QBTS Awards, une initiative de la Fondation Fu’a Toula Kadji Defosso.

Pour la 11e année consécutive, cet événement a récompensé les meilleurs élèves et enseignants des sous-systèmes éducatifs anglophone et francophone au Cameroun, mettant en lumière l’importance de l’excellence scolaire.

Bernadette Sansi, représentante de la ministre des Enseignements secondaires, a souligné l’importance de cette collaboration entre le ministère et la fondation : « Ce partenariat est unique, car il met en avant à la fois les élèves et les enseignants, en particulier ceux exerçant dans les zones à risque comme le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ». Ce message souligne l’engagement du ministère envers les préoccupations sociétales, telles que la violence scolaire et l’inclusion des jeunes filles.

Les lauréats, parmi lesquels des enseignants d’écoles situées dans des régions difficiles, ont été salués pour leur résilience et leur dévouement. Les élèves ont également été honorés, chacun recevant un ordinateur portable et une prime de 500 000 FCFA. Les enseignants ont reçu chacun un ordinateur et une prime de 100 000 FCFA.

Parmi eux, Voukeng Yemeleng, « Miss Mathématiques » du Lycée bilingue de Mbalngong, qui a obtenu une moyenne parfaite de 20/20 en mathématiques au baccalauréat. Elle a partagé son expérience : « J’encourage les jeunes élèves à apprendre sans cesse, à croire en soi et à s’appuyer sur la famille. Commencer par les bases en mathématiques est essentiel pour progresser. »

Un enseignant lauréat, originaire de la région du Nord-Ouest, a souligné l’importance de l’ordinateur dans l’enseignement à l’ère de la numérisation. Il a déclaré : « Ces récompenses mettent en avant notre rôle central dans l’éducation et nous encouragent à améliorer notre pratique. Dans un monde de plus en plus digital, utiliser les outils technologiques est essentiel pour l’avenir de nos élèves. »

Allen-Briand, désormais ancien élève de, Sacred Heart College Mankon de Bamenda, région du Nord-Ouest, a également exprimé sa gratitude pour le prix reçu : « Ce prix va m’aider dans mes études à l’université. Je suis déterminé à développer mes compétences et à contribuer à des projets digitaux ayant un impact positif. »

Soutien de l’Union Camerounaise de Brasseries

Francis Mbongue, directeur marketing et innovation de l’Union camerounaise des brasseries, a réitéré l’engagement de son entreprise envers l’éducation. « Nous souhaitons encourager l’excellence et aider les élèves à développer leurs compétences », a-t-il déclaré. Une plateforme numérique est lancée pour faciliter la nomination et la sélection des enseignants.

Ces récompenses visent non seulement à honorer les efforts des lauréats, mais aussi à créer un climat d’émulation positive au sein des établissements scolaires.

Les QBTS Awards 2024 représentent une étape importante dans la valorisation de l’éducation au Cameroun, en réunissant les acteurs clés autour d’un objectif commun ; promouvoir l’excellence et soutenir ceux qui œuvrent pour un avenir meilleur.