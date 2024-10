Filières horticulture et manioc au Cameroun : la solution concrète qui vient de Rasig pour son développement

Restitution du projet Gouvernance intégrée pour la promotion et la sécurité des droits des femmes évoluant dans le secteur informel (Rasig) a été faite hier mercredi, au siège du Think do tank The Okwelians à Douala.

Le made in Cameroon passe aussi par l’import-substitution. Pour ce moment, The Okwelians de synergie avec Nkafu Policy Institute veulent relever les activités des femmes exerçant dans le secteur informel des chaînes de valeurs manioc et horticulture, afin de détecter les lacunes dans les filières manioc et horticoles.

Manque de moyens financiers, système de financement basé sur les tontines principalement, insuffisance d’accompagnement du secteur… figurent parmi les diagnostics lus par Dr Myriam Mandon, coordonnatrice du Lab de The Okwelians lors de l’atelier de restitution de Rasig. Toute chose qui freine ses mamelles nourricières pourtant importantes dans la consommation. Ainsi que le rôle des filières manioc et horticole dans la mise en œuvre du Plan Intégré d’Import-Substitution Agropastoral et Halieutique (PIISAH), en tant que stratégie globale de sécurité alimentaire du Cameroun.

Cet atelier de restitution représente une étape cruciale pour partager les résultats du projet RASIG et pour mobiliser les acteurs autour des enjeux identifiés. En favorisant la collaboration et en proposant des solutions concrètes, il ambitionne de renforcer la position des femmes dans le secteur informel et à contribuer au développement durable et inclusif du Cameroun.

À la fin de cet atelier de restitution de Rasig, les participants se sont engagés à proposer un Plan d’actions sur une durée d’un. Aussi, une formulation des recommandations concrètes qui sollicitent l’oreille attentive des différents acteurs et parties prenantes, afin de présenter un plan d’actions pertinent et viable pour l’année 2025, assorti des attentes liées à l’implémentation du projet RASIG.