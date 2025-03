Financement : des conventions annoncées en Afriland, SFI pour soutenir les PME

Du 31 mars au 4 avril 2025, Dahlia Khalifa, directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest anglophone et l’Afrique centrale séjournera au Cameroun. A l’occasion,la SFI scellera plusieurs conventions parmi lesquelles, une avec Afriland First Bank à la faveur des Petites et moyennes entreprises au Cameroun.

L’Agence de promotion des PME (APME) sera également partie prenante, avec des initiatives visant à faciliter l’accès aux crédits pour les petites et moyennes entreprises. Enfin, Fermiers agricoles du Cameroun (FAC), spécialisée dans l’agro-industrie, verra son partenariat avec la SFI renforcé pour stimuler la production et la modernisation du secteur agricole. Dahlia Khalifa participera par ailleurs à la mise en service du barrage hydroélectrique de Nachtigal prévue le 3 avril 2025.

Ce projet, d’une capacité de production de 420 MW, constitue une avancée majeure pour le secteur énergétique camerounais. La SFI, détentrice d’actifs au sein de NHPC, la co-entreprise en charge du projet, réaffirme ainsi son engagement dans le développement des infrastructures essentielles du pays.

« Cette visite de haut niveau vise à renforcer les partenariats de la SFI, célébrer les étapes clés des projets, et réaffirmer l’engagement de la SFI envers la croissance menée par le secteur privé au Cameroun », indique SFI.

D’un portefeuille actuel estimé à 164 milliards FCFA, cette institution de la Banque mondiale entend faire progresser sa contribution au Cameroun à plus de 500 millions de dollars, soit plus de 300 milliards FCFA.