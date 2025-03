Financement : le FMI approuve un nouveau décaissement en faveur du Cameroun

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé le 12 mars 2025 les septièmes revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) en faveur du Cameroun.

Les septièmes revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI ont permis un décaissement équivalant à environ 73,5 millions de dollars soit environ 44276444100 FCFA en faveur du Cameroun.

Ce nouveau décaissement porte le total des décaissements au titre des accords à 538,2 millions de DTS (718,1 millions de dollars). Le conseil d’administration a aussi achevé la deuxième revue de l’accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). À l’issue de cette revue, 34,5 millions de DTS (45,9 millions de dollars) sont désormais disponibles pour le pays, dont les décaissements au titre de la FRD à ce jour s’élèvent à 69,0 millions de DTS (91,3 millions de dollars).

À l’issue des débats du conseil d’administration sur le Cameroun, Nigel Clarke, directeur général adjoint et président par intérim, a fait la déclaration ci-après : « La reprise de l’économie camerounaise s’est poursuivie, mais la croissance reste modérée. Les perspectives à moyen terme demeurent globalement positives, tandis que la probabilité d’une détérioration des risques est élevée. Les résultats du programme ont été globalement satisfaisants, et les accords au titre des programmes appuyés par la FEC, le MEDC et la FRD continuent d’aider les autorités dans leurs efforts en vue de maintenir la stabilité macroéconomique, de mettre en œuvre les réformes prioritaires et de faire progresser le programme climatique pour promouvoir une croissance durable »…

« Les efforts déployés par les autorités en vue de renforcer la solidité du secteur financier et de faire progresser la recapitalisation des banques sont à saluer. Afin de réduire les facteurs de vulnérabilité structurels, il convient d’approfondir le marché financier national et de travailler en étroite collaboration avec les institutions financières régionales.

Le Conseil d’administration du FMI a également conclu la deuxième revue de l’accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), mettant ainsi à la disposition du Cameroun un montant d’environ 45,9 millions de dollars à l’appui de son programme de lutte contre le changement climatique.