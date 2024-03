Football-Double identité: la Fécafoot a une très grande part de responsabilité

Le journaliste Marc Lionel Chouamo analyse que la cacophonie actuelle aurait pu être évitée si la Fécafoot avait consacré une meilleure gestion avec la presse.

Quand les médias, hommes de médias (Journalistes de Sport, Blogueurs, ou journalistes tout court), encore moins le public et les fans de foot (à qui la bonne information doit être servie) ne s’accordent sur une telle actualité, c’est qu’il y’a un gros problème de communication dans l’instance.

Pour résorber ce problème, la Fédération Camerounaise de Football doit arrimer sa communication (la vraie, l’utile) à celle de la CAF, FIFA pour ne prendre que ceux-là.

La CAF et la FIFA dressent des rapports de toutes les avancées de la discipline et de leur organisation à l’endroit des médias (présents ou pas), du moins ce qui est jugé utile à servir au public, parce que des fans bien informés, ça diminue la polémique et le populisme. Pour cela, elles ont un mailing list de tous les journalistes accrédités à leur media media channel, et envoient rapport, documents essentiels pour la presse, sans oublier également de publier des articles sur leurs sites internet au cas où. Même étant en année sabbatique, je reçois tous les documents essentiels, et les nouveautés au sein de ces instances dans ma boîte mail.

La Fécafoot gagnerait d’un, à établir un media Channel sur son site internet, deux, à dresser un mailing list des hommes de médias (de tout bord, j’insiste). Comme ça, elle pourrait y envoyer toutes ses informations et rapports qu’elle juge utiles pour les médias afin de les mettre à disposition du public.

L’arrivée du système FIFA CONNECT (control de gestion des licences et identités des joueurs) depuis peu, a bouleversé le monde du foot même dans les fédérations africaines. On ne peut plus modifier ses identités sans un jour se faire attraper par le control à un moment donné de la saison ou des années. Comme c’est un outil que la plupart des clubs ne maîtrisent pas encore (ou d’autres qui maîtrisent assez et essayent de jouer avec le système pour passer entre les mailles du filet en modifiant à chaque fois les données de leurs joueurs) encore moins la presse, la Fécafoot gagnerait à inviter la presse (avec une invitation en bonne et due) comme les administrateurs des clubs. Récemment les clubs y ont participé, on aurait pu y associer les médias que ces questions aujourd’hui, chacun ne tirerait pas la couverture de son côté selon son camp.

Aidez la presse à obtenir les bonnes informations c’est s’assurer que le public et les fans de foot ne soient manipulés à de quelconques fins.

Les hommes médias font un travail bénévole pour la promotion du sport. Associez-les, au lieu d’aller en guerre avec eux. Car il va de votre propre intérêt d’abord, la promotion de vos activités, ensuite, du bien du public et des fans. RESPECTEZ LES svp !

Par Marc Chouamo