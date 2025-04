Gabon : 846 000 électeurs attendus aux urnes

Les Gabonais sont appelés aux urnes le 12 avril 2025 pour élire le prochain président de la République pour les sept prochaines années.

Le Gabon a un rendez important avec son histoire le samedi 12 avril 2025. Demain, un peu plus de 846 000 électeurs sur une population estimée à 2,3 millions d’habitants sont attendus dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir citoyen dans le cadre du premier tour du scrutin. Ce vendredi, veille du scrutin, les autorités ont déclaré la journée fériée pour permettre à tous les votants de rallier les points où ils vont voter. En attendant le jour de vote, il reste quelques heures aux citoyens pour confirmer le choix de leur favori sur les huit candidats en lice qui se sont, pendant deux semaines, battu campagne pour convaincre l’électorat.

Des huit candidats en compétition, Brice Clotaire Oligui Nguema, le tombeur du président Ali Bongo en 2023 a fait le tour des neuf régions du pays. Il a présenté son projet politique avant de clôturer la campagne par Libreville le 10 avril dernier. Après près de deux ans de travail en tant que président de Transition, le candidat affiche sa volonté de poursuivre amorcés. Durant la campagne électorale, il a promis de mettre fin aux coupures d’électricité, de créer 120 000 emplois au profit des jeunes gabonais, de créer un fonds de 20 milliards francs CFA pour soutenir l’entreprenariat. Le candidat promet de mettre fin aux évacuations sanitaires à l’étranger. Pour lui, même le président de la république doit se faire soigner au pays.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le principal challenger de Brice Clotaire Oligui Nguema, le candidat présenté comme favori à cette élection, Alain Claude Bille-By-Nze, le dernier Premier ministre du président Bongo, a pu lui aussi sillonner les neuf régions pour battre campagne. Le candidat a privilégié la technique de porte à porte pour toucher le maximum d’électeurs et présenter son projet de société. Les autres candidats, dont la seule femme Zenaba Guinga Chaning ne disposant pas d’assez de moyens pour parcourir le pays entier, ont ciblé des actions possibles dans les plus grandes villes et dans certaines zones.

Selon plusieurs analystes politiques, Brice Clotaire Oligui Nguema est le candidat favori. Cela s’est fait encore sentir au cours de la campagne électorale. Les militants d’autres partis politiques, les cadres de l’administration, des hommes et femmes d’affaires ainsi que des sans-emplois ont rejoint sa caravane. Sa plateforme, le « Rassemblement des bâtisseurs » a mouillé le maillot au cours des deux dernières semaines. Il leur reste à confirmer que C’BON selon le slogan retenu. En adoptant une nouvelle constitution, Brice Clotaire Oligui Nguema a écarté les poids lourds à travers l’introduction du critère de limitation d’âge par le haut. Ce qui a exclu tous les potentiels candidats âgés de 70 ans et plus.